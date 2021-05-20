مدرب صنداونز يوضح موقف زواني من مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف مانكوبا منجيثي المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب أفريقي، أن حالة نجم الفريق ثيمبا زواني إيجابية قبل مباراة الأهلي المقبلة.

ويستعد فريق صنداونز لاستقبال الأهلي يوم السبت المقبل ضمن إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف المدير الفني لفريق صنداونز في تصريحات نقلتها صحيفة "sowetanlive" الجنوب أفريقية، اليوم الخميس :"بناء على التقرير الذي تلقيناه من الأطباء والذي حصلنا عليه أمس الأربعاء فحالة زواني إيجابية".

وتابع :"زواني لم يشعر بأي آلام خلال التدريبات، اللاعب تدرب بانتظام في محاولة للحصول على لياقة بدنية، متفائلون بأنه سيساعدنا".

وكان زواني صاحب الـ31 عامًا غاب عن مباراة الذهاب والتي أقيمت في القاهرة مطلع الأسبوع الحالي بداعي الإصابة والتي تعرض لها في مباراة تي إس جالاكسي.

وأنهى المدير الفني لصنداونز تصريحاته :"عند تحليل أداء مباراة الذهاب، نعتقد أن زواني سيلعب دورًا هائلاً في الإياب".

واستطاع الأهلي أن يحقق فوزًا ثمينًا في لقاء الذهاب أمام صنداونز بهدفين دون رد جاء عن طريق طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

ويحتاج الأهلي لنتيجة التعادل السلبي على أقل تقدير في لقاء الإياب من أجل الوصول لدور نصف النهائي من البطولة القارية.

جدير بالذكر أن آخر زيارة للأهلي في جنوب أفريقيا كانت النسخة الماضية من خلال مواجهة صنداونز أيضًا وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1).