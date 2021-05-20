الامارات | القيمة السوقية لليونيل ميسي تنخفض بشكل لا يصدق

شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة السوقية لليونيل ميسي تنخفض بشكل لا يصدق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت وسائل إعلام إسبانية عن انخفاض القيمة السوقية لقائد ونجم برشلونة، ليونيل ميسي، بنسبة 52%، لتصل قيمته السوقية إلى مبلغ لا يصدق. وأوضحت صحيفة آس الإسبانية، عن انخفاض قيمة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي في عام واحد بنسبة 52%، بينما يتصدر سيرجيو أغويرو، هذه الدراسة بانخفاض قيمته بنسبة 75%.

وأشارت إلى أن قیمة میسي السوقیة انخفضت بنسبة 52% عن العام الماضي، وفقاً لدراسة أجرتھا شركة كيه بي إم جي المتخصصة في بیانات كرة القدم، من 130 ملیون یورو في مایو عام 2020، إلى 65 ملیون یورو حالیاً. وبينت أن قيمة لیو میسي لیست ھي القیمة التي عانت من أكبر انخفاض، حیث أن زمیله الأرجنتیني أغويرو يتصدر الجدول بنقص بلغ 75٪ قبل عام، المھاجم الذي سیغادر مانشستر سیتي في نھاية الموسم، كان يكلف حوالي 50 ملیون يورو، بینما سعره الحالي 14 ملیون يورو.

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