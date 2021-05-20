شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يرفض الانضمام للجنة الزمالك الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض حازم إمام نجم الزمالك الأسبق الانضمام لعضوية اللجنة المؤقتة المرشحة لتولي قيادة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب في حالة توليها المسؤولية خلال الساعات المقبلة .

وعلمت «المصري اليوم» أن الثعلب الصغير اعتذر عن قبول المهمة لرغبته في عدم تولي المسؤولية في القلعة البيضاء في الوقت الراهن في ظل التخبط الإداري وعدم وجود سيولة مالية تمكن اللجنة من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه اللاعبين في كافة الألعاب .