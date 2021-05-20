شكرا لقرائتكم خبر عن كاف : أفشة الأكثر تسديدًا على مرمى المنافسين في بطولة أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أفريقيا عبر تويتر عن تفوق محمد مجدى أفشة نجم الأهلى كونة الأكثر تسديداً على مرمى المنافس فى مسابقة دوري الأبطال برصيد 21 تسديدة هذا الموسم، ولعب أفشة دور البطولة فى تتويج المارد الأحمر بطلا لقارة أفريقيا 2020 بهدفه الشهير فى الزمالك بنهائى القرن الذى أعاد الأهلى لعرش أفريقيا بعد غياب دام 7 سنوات.

وتواجد ثنائى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي محمد الشناوي حارس المرمى والمالي أليو ديانج لاعب خط الوسط فى التشكيل المثالي لجولة ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2020/ 2021 ، بعد تألقهما اللافت وقيادتهما المارد الأحمر لتحقيق انتصار مهم بهدفين نظيفين على صن داونز الجنوب أفريقي فى المباراة التي أقيمت على ملعب السلام قبل يومين .