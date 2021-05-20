شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: رئيس بورتو البرتغالي أشاد بنادي سموحة ورئيسه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن رئيس نادي بورتو البرتغالي، خورخي بينتو، تحدث عن شخصيته وعقليته الإدارية في برنامج يبث على قناة نادي بورتو التليفزيونية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: «خورخي بينتو رئيس بورتو البرتغالي يتحدث عن المهندس محمد فرج عامر اليوم منذ ربع ساعة وذلك في قناة نادي بورتو التليفزيونية، وقال إن بورتو البرتغالي يرى أن نادي سموحة السكندري في الدوري المصري يشابه نادي بورتو إلى درجة كبيرة جدا، وأن نادي سموحة لديه رئيس اسمه فرج عامر صاحب عقل».

وكان رئيس نادى سموحة قد أكد أن ناديه يعتزم مخاطبة الزمالك لتحويل إعارة مصطفى فتحى لبيع نهائي بنهاية الموسم الحالي.

وقال فرج عامر في مداخلة عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: «النجوم بتنجح مع سموحة عشان الاهلى والزمالك مكتظين بالنجوم وليس هناك فرصة لمشاركة أكبر قدر من اللاعبين».

ويضيف رئيس سموحة: «لن اضع مصطفى فتحى تحت ضغط حتى لا أؤثر على قراره ولكن لدى رغبة في استمراره مع سموحة، وأتعامل معه بمنتهى الشياكة وفى نهاية الموسم سوف نفاتحه في بقائه معنا وبعدها نتحدث مع الزمالك».

وأكمل فرج عامر: «سموحة صانع النجوم مثل طارق حامد ومحمد أبوجبل وأحمد فتوح».

وعن أحمد عبدالقادر قال رئيس سموحة: «الأهلى لم يطلب إعادة أحمد عبدالقادر، واللاعب يرتبط بعقد معنا لمدة موسمين ولكن الأهلى يملك حق استعادته بعد أول موسم».