شكرا لقرائتكم خبر عن روبن دياز يُتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2020 - 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز اللاعب البرتغالي روبن دياز مدافع مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي موسم 2020- 2021

ومنح اللقب عن طريق رابطة النقاد الرياضيين في إنجلترا بعد حصوله على أعلى الأصوات ليتفوق على كيفين دى بروين نجم المان سيتي وزميله في الفريق وبرونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد إضافة إلى هاري كين نجم هجوم توتنهام .

بهذا الفوز أصبح دياز أول مدافع يفوز بالجائزة منذ ستيف نيكول عام 1989، وانضم اللاعب الصيف الماضي مقابل 64 مليون جنيه إسترليني قادماً من بنفيكا البرتغالي، وحصل مانشستر سيتي هذا الموسم على لقب الدوري الإنجليزي وكأس كاراباو كما تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.