شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات شاقة لمنتخب اليد في معسكر الغردقة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو منتخب مصر الأول لكرة اليد تدريبات شاقة صباح اليوم الخميس 20 مايو خلال معسكره التدريبى الأول بمنتجع الباتروس أكوا فيستا الریاضي بالغردقة استعدادا لأوليمبياد طوكيو ٢۰٢١ والتى ستقام في يولیو المقبل.

ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة الإسبانى باروندو جارسيا إلى استعادة فورمة اللاعبين بعد فترة راحة طويلة من التدريبات عقب مونديال اليد.

ودخل فراعنة اليد في معسكر مغلق بالغردقة ابتداء من 18مايو ويستمر حتى نهاية الشهر الحالي في إطار استعدادات اللاعبين لأولمبياد طوكيو 2021.

وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعه الثانية «القوية» مع الدنمارك، السويد، اليابان، البرتغال، البحرین.