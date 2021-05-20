شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تجري مسحة طبية استعدادًا لمباراة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية صباح اليوم داخل فندق الإقامة في مدينة بريتوريا؛ استعدادًا لمواجهة صن داونز .

وأجرت بعثة الأهلي مسحة طبية وفقاً للبروتوكول الطبي الخاص بالاتحاد الإفريقي والمتبع قبل المباريات الرسمية ، ويلتقي الأهلي مع صن داونز يوم السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في إياب ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا .

ويشارك بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بالإضافة إلى أحد لاعبي الفريق في مؤتمر صحفي غدًا الجمعة للحديث عن المباراة.

كما يعقد الاجتماع الفني للمباراة غدا بحضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي ومندوبي صن داونز وطاقم التحكيم ومسؤولي الكاف؛ للاتفاق على الجوانب التنظيمية قبل وبعد المباراة وموعد ووصول الفريقين والزي الخاص بكل فريق .

كان الأهلي قد حقق الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة؛ لحسم التأهل إلى الدور النصف النهائي، ومواصلة مشوار الحفاظ على لقب البطولة، وتحقيق النجمة العاشرة .