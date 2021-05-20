شكرا لقرائتكم خبر عن رد فعل مبابي على عودة بنزيما إلى صفوف المنتخب الفرنسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - رويترز

قال المهاجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي إنه سعيد جداً بحصوله على فرصة للعب إلى جانب مواطنه كريم بنزيما خلال نهائيات بطولة أوروبا 2002 لكرة القدم التي تنطلق في الشهر المقبل.

وبعد غياب طويل استمر لستة أعوام فازت خلالها فرنسا بكأس العالم 2018، عاد بنزيما مهاجم ريال مدريد إلى المنتخب الفرنسي بعد تصفية الخلافات بينه وبين المدرب ديدييه ديشان.

وبعد المباراة النهائية لكأس فرنسا مساء الأربعاء، قال مبابي: "أنا سعيد للغاية. دائماً كنت أقول إنني أريد اللعب إلى جانب لاعبين كبار".

وأضاف مهاجم باريس سان جيرمان: "على مستوى لاعبي القمة في العالم، لا يوجد كثيرون أفضل من بنزيما".

وصنع مبابي الهدف الأول وسجل الثاني، ليحتفظ باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا بالفوز 2-0 على موناكو في المباراة النهائية في استاد فرنسا الدولي مساء الأربعاء.

وأحرز بنزيما 29 هدفاً مع ريال مدريد في كل المسابقات هذا الموسم، ولم يشارك مع منتخب فرنسا منذ 2015 في أعقاب فضيحة ابتزاز سيحاكم فيها بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال بنزيمة في 2016 عندما استبعده ديشان من تشكيلة المنتخب لبطولة أوروبا في ذلك العام، إن مدرب فرنسا خضع لضغوط "العنصريين" في فرنسا.

وعبر مبابي عن كامل دعمه لعودة بنزيما قائلاً: "يلعب في مدريد منذ 10 أعوام، وهو يعرف الضغوط ويملك الخبرة والموهبة قبل كل شيء. من السهل التفاهم والتناغم مع كبار اللاعبين، لذا فأنا على ثقة بأننا سنتفاهم سريعاً جداً".