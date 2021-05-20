شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة سيلفا تدعمه ضد أمارتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

دعمت إيزابيل دا سيلفا زوجة النجم البرازيلي تياجو سيلفا مدافع تشيلسي زوجها ضد دانييل أمارتي نجم ليستر سيتي بعد شجاره معه على خط التماس في مباراة فوز تشيلسي على ليستر سيتي 2-1 مؤخراً.

وكان أمارتي سخر من شعار تشيلسي ورماه أرضاً في احتفالات ليستر بغرفة الملابس بحصد كأس الاتحاد على حساب تشيلسي في نهائي ويمبلي لكن مدربه رودجرز أجلسه على الدكة في مباراة الدوري ثم تورط في شجار بين لاعبي الفريقين على خط التماس.

ونشرت إيزابيل التي حضرت المباراة صورة زوجها وهو يتصدى للاعب ليستر وكتبت تحتها: «فليعرف من هو الآمر».

ونشرت إيزابيل الكثير من التعليقات أثناء المباراة، ومنها: «نحن تشيلسي نكره توتنهام» و«فريق تشيلسي ينسجم باللعب كعائلة واحدة».

وعن زوجها علقت: « لم أر لاعباً يندمج في نادٍ بهذه السرعة، سيلفا وصل قبل أقل من عام لكنه يعشق تشيلسي وسيحبه مدى الحياة رغم تبقّي موسم أو اثنين من عقده».

أما توتنهام فقد تشاجر مشجعوه مع أمن الملعب بعد الخسارة من أستون فيلا وصبوا غضبهم على المدير التنفيذي دانييل ليفي الذي اتهموه بالتهاون خصوصاً بعد تقديم نجمهم هاري كين طلب رحيل وتلويحه لهم بالوداع في آخر مباراة بمعقل النادي.

ويواجه توتنهام معركة ربما تكون خاسرة للعب في يوروبا ليج، مع منافسة شديدة من ليستر سيتي الذي يرحل لمعقله في مباراته الأخيرة بالموسم.