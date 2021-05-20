شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع مانشستر سيتي أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مانشستر - رويترز

اختارت رابطة كتاب الرياضة في إنجلترا الخميس، البرتغالي روبن دياز لاعب مانشستر سيتي كأفضل لاعب في إنجلترا في العام، ليصبح بذلك أول مدافع يتوج بالجائزة منذ ستيف نيكول في 1989.

وفي السباق على الجائزة، تفوق دياز (24 عاماً) على هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير، وعلى زميله في سيتي كيفن دي بروين، بينما حصل تسعة لاعبين من سيتي المتوج بلقب الدوري الممتاز على أكثر من 50 في المئة من إجمالي الأصوات.