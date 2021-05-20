كأس إيطاليا: بيرلو يريد البقاء مدربا ليوفنتوس

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روما : أكد مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو بأنه يرغب بالاستمرار على رأس الجهاز الفني لفريقه الموسم المقبل وذلك بعد قيادته السيدة العجوز الى احراز كأس إيطاليا بالفوز على اتالانتا 2 1 في المباراة النهائية الخميس.

وقال بيرلو بعد التتويج "أرغب جدا بالتواجد على رأس الجهاز الفني العام المقبل. أعتقد بأني قمت بعمل جيد وحاولت الفوز بالمباريات النهائية. أود الاستمرار لأني أعشق هذا النادي، لكن في النهاية القرار لهم (مجلس الادارة)".

واعترف بيرلو بأن مهمته التدريبية الاولى في مسيرته شهدت "العديد من الصعوبات" مشيرا الى ان "الانتصارات لا تحجب فترات الصعود والهبوط هذا الموسم".

واضاف "لقيت دعم لاعبي فريقي وهذا أمر يرضيني جدا كمدرب بغض النظر عن الشائعات في الصحف".

وكان بيرلو استلم منصبه خلفا لماوريتسيو ساري مطلع الموسم الحالي لكن الفريق فقد لقبه بطلا للدوري الإيطالي ويواجه خطر عدم التأهل الى دوري أبطال اوروبا الموسم المقبل قبل جولة واحدة من نهاية الدوري المحلي، كما انه خرج من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي.