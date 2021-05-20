شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة يكشف استعدادات الأهلى لمواجهة صن داونز على تليفزيون الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يتجدد اللقاء مع الناقد الرياضى محمد شبانة، نجم الإعلام الرياضى فى الخامسة مساء اليوم الخميس من خلال برنامجه "مع شبانة" فى بث مباشر "لايف" على تليفزيون ”الخليج 365” بمواقع التواصل الاجتماعى، للحديث عن آخر المستجدات الخاصة بالوسط الرياضى.

ويتحدث محمد شبانة فى برنامجه عن استعدادات الأهلى للمواجهة المرتقبة أمام صن داونز فى إياب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها بعد غد السبت.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوى، وما يدور داخل قطبى الكرة المصرية وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.