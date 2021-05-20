شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات الأهلى يواصلن الهيمنة المحلية على الألعاب الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت فرق السيدات فى النادى الأهلى فى مواصلة الهيمنة المحلية على البطولات موسم 2020/2021 على صعيد الكرة الطائرة وكرة اليد ، حيث يرصد الخليج 365 البطولات التى حققتها فرق سيدات الأهلى كالتالى :

نجحت سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى فى تحقيق لقب الدورى هذا الموسم قبل إنتهاء المسابقة بجولتين ، لاسيما وإستطاعوا تحقيق العلامة الكاملة بالفوز فى جميع المباريات.

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلي على نظيره الشمس بنتيجة 34 / 22 فى إطار الجولة الثانية من الدورة المجمعة الثانية لنهائيات دورى عمومى السيدات للموسم المحلى 2020 / 2021 على صالة حسن مصطفى.

فيما فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2020 / 2021 بالفوز على غريمه التقليدى الزمالك بنتيجة 20/27، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى نهائى المسابقة على صالة أكتوبر الدولية فى حضور محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مارس الماضى.

كما توج الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي ببطولة منطقة القاهرة بعد فوزه على فريق الشمس، فى أول أبريل الجارى على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي بنتيجة 22 / 19.