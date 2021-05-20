شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب ..مايا عماد لاعبة الطائرة: هوايتى التمثيل ونجمتى المفضلة ياسمين عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة و صالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى " مايا عماد " لاعبة الكرة الطائرة فى نادى سبورتنج والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

التمثيل

المكرونة

ياسمين عبد العزيز

مفيش حد معين

ممثلة

لا بتجاهل المعاكسات

ياسمين عبد العزيز

الكاجوال

الأفضل يكون رياضى