شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يطالب "مدفعجية الأهلى" بإستغلال تراجع مستوى حارس صن دوانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى من لاعبيه المميزون بالتصويب من مسافات بعيدة وعلى رأسهم محمد مجدى أفشة وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر باستغلال الظهور الباهت لحارس مرمى صن داونز دينيس أونيانجو لهز شباكه على ملعبه لحسم التأهل للدور التالى للبطولة ، ويستعد الاهلي لخوض مباراة مهمة أمام صن داونز في الثالثة عصر السبت المقبل ضمن إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، ويسعي الفريق لتحقيق نتيجة ايجابية خلالها لحسم التأهل الي الدور نصف النهائي،في بطولة دوري ابطال إفريقيا، بعد ان نجح في تحقيق الفوز بهدفين نظيفين خلال مباراة الذهاب الني اقيمت في القاهرة الأسبوع الماضي.

ويأمل موسيمانى أن ينجح لاعبو الاهلى فى استغلال تراجع مستوى دينيس أونيانجو الذى ارتكب أخطاء ساذجة كلفت فريقه خسارة بثنائية خصوصا بعد خروجه الخاطئ فى لعبة الهدف الثانى، وهو ما استغله صلاح محسن مهاجم الأهلى لإحراز هدف الاطمئنان لفريقه قبل مواجهة الإياب.

كما شهد الشوط الأول من المباراة خطأ من قبل الحكم السنغالي ماغويت نداى، بعدما احتسب خطأ ضد مهاجم الأهلي محمد شريف في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، رغم أنه كان ضحية تدخل عنيف ومقصود من حارس مرمى صن داونز دينيس أونيانجو.

وضم موسيماني المدير الفني للأهلي ، 27 لاعباً لقائمة الفريق بجنوب أفريقيا ، وهم :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.