شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس أسوان يجتمع بالمحافظ لمناقشة الأزمة المالية والمطالبة بحكام دوليين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة اللواء أحمد سليمان، مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مساء اليوم، لمناقشة العديد من الملفات الهامة، في ظل تراجع نتائج زهرة الجنوب بالدوري العام، وأبرزها ملف الأزمة المالية التي يواجهها النادي وتأخر المستحقات.

ومن المقرر أيضاً أن يشهد الاجتماع اقتراح طلب أسوان بتعيين حكام دوليين لمبارياته المقبلة بالدوري، بعد خسارة مباراة الأمس أمام مصر المقاصة برباعية مقابل هدفين.

ويحتل أسوان المركز الـ 15 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 21 نقطة، حصدها أبناء الجنوب بعد الفوز 5 مباريات والتعادل في 6 لقاءات أخرى، بينما تلقى أسوان 11 هزيمة بالدوري، وسجل لاعبو أسوان 18 هدفاَ واستقبلت شباكهم 35 هدفاً أخر.

ويستعد أسوان لمواجهة غزل المحلة في المباراة المقبلة بالدوري، والتي يستضيفها استاد أسوان يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام.

من جانبه، أكد علاء عبد العال المدير الفني لأسوان، أن حالة القلق بدأت تسيطر على الفريق، عقب الهزيمة أمام مصر للمقاصة في الدوري الممتاز.

وقال عبد العال: "نجحنا في الوصول أكثر من مرة إلى مرمى المقاصة، وأضاعنا أهداف مؤكدة سواء خارج الشباك أو تصدى لها الحارس محمود حمدي، الفرق بدأت تبتعد عن منطقة الهبوط وذلك جعلنا من المهددين، لذلك أطالب أن يتكاتف الجميع مع أسوان ممثل الصعيد، مثلما حدث مع فريق الإسماعيلي في الفترة الماضية".