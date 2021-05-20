شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش لا يعرف الفوز على الزمالك فى الدوري منذ 521 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجدد المتعة والإثارة بمواجهة قوية تجمع الزمالك وطلائع الجيش، في واحدة من أكثر المباريات ندية بالدوري العام، خلال اللقاء الذى يستضيفه استاد القاهرة الدولي في تمام التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة 23 من عمر المسابقة المحلية.

أخر هزيمة للزمالك أمام طلائع الجيش كانت بتاريخ 1 ديسمبر الماضي، عندما فجر الطلائع مفاجأة مدوية وأقصى الزمالك من نصف نهائي كأس مصر بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما كان أخر فوز للطلائع على الزمالك في مسابقة الدوري العام، بتاريخ 16 ديسمبر عام 2019، عندما فاز الطلائع على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الدور الأول من دوري الموسم الماضي، ومنذ ذلك التاريخ، أي منذ 521 يوماً، لم يتذوق الطلائع طعم الفوز على الفريق الأبيض.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد عواد فى حراسة المرمى، فى خط الدفاع: محمد عبد الشافى - محمود الونش – محمد عبد السلام - حازم إمام، فى خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسى - أحمد سيد زيزو - إسلام جابر - أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويسعى الزمالك فى هذه المباراة إلى مواصلة صدارة جدول ترتيب الدورى، المتربع على عرشه برصيد 48 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، حقق الفوز فى 14 وخسر مواجهتين، وتعادل فى 6، وسجل لاعبوه 39 هدفا كأقوى خط هجوم، فيما استقبل 15 هدفا، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حقق الفوز فى 7، وتعادل فى 6، وخسر 9، وسجل لاعبوه 30 هدفًا، وسكنت شباكه 24 هدفا.

وطالب الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق لاعبيه، بضرورة تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط للابتعاد بصدارة الدورى وتوسيع الفارق مع الأهلى، المنشغل حاليًا ببطولة دورى أبطال أفريقيا، مؤكدًا إنها الفرصة الحقيقة للزمالك من أجل حسم الدورى مبكرًا بغض النظر عن المواجهات المؤجلة للمارد الأحمر والتى ستكون بمثابة ضغط على لاعبى المارد الأحمر فى حالية توسيع الزمالك لفارق النقاط.