شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يتصدر قائمة الاكثر تسديداً على المرمى فى دوري الابطال الافريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية عبر تويتر عن رقم مميز لمحمد مجدى أفشة نجم الأهلى الذى يعد الأكثر تسديداً على المرمى فى مسابقة دوري الابطال برصيد 21 تسديدة هذا الموسم، ولعب أفشة دور البطولة فى تتويج المارد الأحمر بطلا لقارة أفريقيا 2020 بهدفه الشهير فى الزمالك بنهائى القرن الذى أعاد الأهلى لعرش أفريقيا بعد غياب دام 7 سنوات.

وتواجد ثنائى الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي محمد الشناوي حارس المرمى والمالي أليو ديانج لاعب خط الوسط فى التشكيل المثالي لجولة ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2020/ 2021، بعد تألقهما اللافت وقيادتهما المارد الأحمر لتحقيق انتصار مهم بهدفين نظيفين على صن داونز الجنوب أفريقي فى المباراة التي أقيمت على ملعب السلام قبل يومين.

ويستعد النادي الأهلي لمباراةٍ صعبة ضد صن داونز في جنوب إفريقيا فى الثالثة عصر السبت المقبل، وذلك في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 ، فاز المارد الاحمر بصعوبة بالغة في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين، ليضع قدمًا في نصف النهائي.