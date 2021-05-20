شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن مباراة الجونة وغزل المحلة بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الجونة نظيره غزل المحلة في تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل الجونة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في ثمانية مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

2_يحتل غزل المحلة المركز التاسع برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.

3_يدخل الجونة مباراة اليوم بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفلاحين من المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

4_التقى الفريقان فى 8 مباريات قبل صدام اليوم فاز الفلاحين فى مباراتين وحقق الفريق الساحلى انتصارين مثلهما وانتهت أربعة لقاءات بالتعادل..

5_ انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الجونة وغزل المحلة بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم فى 9 يناير 2021 على ستاد غزل المحلة بالجولة السادسة للمسابقة.

6_ يدير مباراة الجونة وغزل المحلة سعيد حمزة "حكم ساحة"- محمد عبد المجيد"مساعد أول"- أحمد الكيال"مساعد ثان"-أبو بكر عبد الحي"حكم رابع"-محمود ناصف"حكم فيديو"-حسني سلطان"مساعد حكم فيديو".