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الامارات | بالفيديو.. ليفربول يرد على أنباء رحيل محمد صلاح بإشارة قوية

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حميد نعمان - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الحساب الرسمي لنادي ليفربول على "تويتر" عن الشكل الجديد لقميص الفريق الأول لكرة القدم والخاص بالموسم المقبل، حيث قامت بتصميمه شركة "نايكي"، ولا يختلف كثيرا عن القميص التقليدي، حيث مايزال اللون الأحمر طاغيا.

لكن المثير واللافت في الأمر هو أن الإعلان جاء بمثابة إشارة قوية ورد من ليفربول على الأنباء التي ترددت في الفترة الاخيرة عن رحيل نجم الفريق المصري محمد صلاح إلى فريق باريس سان جرمان، حيث ظهر صلاح في الحملة الترويجية للقميص الجديد مع عدد من نجوم الفريق، ما يعد بمثابة إشارة مباشرة إلى أن صلاح باق في ليفربول في الموسم المقبل، وأن مسألة رحيله مستبعدة جدا. وعادة ما يتم استبعاد اللاعبين المرشحين للمغارة من أي حملة ترويجية متعلقة بالموسم المقبل، وعلى رأسها القميص الرسمي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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