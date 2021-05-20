شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يطلق شعلة أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثالثة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعطى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الخميس، شارة البدء لإنطلاق أولمبياد الطفل المصري فى نسخته الثالثة 2021 بإيقاد الشعلة الأولمبية من أمام ديوان عام المحافظة لتجوب شوارع مدينة بنها بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ واللواء هشام خشبة السكرتير العام والمهندس على يوسف ابو عقيل السكرتير العام المساعد والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة ووليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة ومحمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب وبعض القيادات التنفيذية.

أكد محافظ القليوبية أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى للنسخة الماضية والنسخ المقبلة ساهم بشكل كبير في تطوير هذا المشروع الذي أصبح من أكبر المشروعات القومية الذى ترتكز عليه استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، انطلاقاً من أهمية التنشئة السليمة للطفل، والاهتمام بدور الرياضة في التربية البدنية والجوانب الصحية، وإكساب الأطفال المهارات الأساسية السليمة التي تساعده على القيادة وخلق جيل واع وسليم صحياً وبدنياً، حيث ان إقامة هذا الأولمبياد و الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمثابة فرصة ذهبية لاكتشاف المواهب الصغيرة فى مختلف الألعاب ، حيث أنها محاكاة لدورة الأولمبياد العالمية والتى تهدف الى غرس روح المنافسة للطلائع منذ الصغر واكتشاف وتنمية مواهبهم مضيفا دعمة الكامل للبطولة لإنجاح البطولة وظهورها بالمظهر المشرف الذي يليق بأبناء المحافظة.

واوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة أن الطلائع المشاركين فى هذه البطولة من المرحلة العمرية من 12 إلى 14 عام و ستمر البطولة بثلاثة مراحل ( محلى _ إقليمي _ قومي ) وستبدأ المنافسات على المستوى المحلى خلال شهر يونيو القادم وبعدها يتم تقسيم الجمهورية إلى ( ٨ ) قطاعات إقليمية كل قطاع يضم ٣ محافظات ستبدأ المنافسات بينهم على المستوى الإقليمي خلال شهر سبتمبر وبعدها ستبدأ التصفيات على المستوى القومي خلال شهر أكتوبر وتوزع الجوائز على الفائزين بالمركز الأول والثاني والثالث فى كل لعبة.

تشمل اوليمبياد الطفل المصري العاب كرة قدم خماسي ، كرة سلة ، كرة طائرة ، كرة يد ، تنس طاولة ، العاب القوى ، كاراتية ( كاتا ) ، تايكوندو ، سباحة، مصارعة، ملاكمه ، رفع اثقال ، جودو.

محافظ القليوبية يشهد إطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثالثة

محافظ القليوبية يشهد إطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثالثة

محافظ القليوبية يشهد إطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثالثة

محافظ القليوبية يشهد إطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصرى فى نسخته الثالثة