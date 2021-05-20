شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاهدة الزمالك ضد طلائع الجيش في الدوري المصري عبر القناة التالية مباشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك نظيره طلائع الجيش في التاسعة مساء اليوم الخميس 20-5-2021 على أرض ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز في موسمها الحالي.

وأعلن كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قائمة الفريق التي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش – محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – حمزة المثلوثي – محمود حمدي الونش – محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام – محمد عبدالشافي – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – إسلام جابر – محمد أشرف روقا – محمود عبدالعزيز – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: مروان حمدي – سيف الدين الجزيري – أسامة فيصل – سيف فاروق جعفر

ينتظر أن يشهد تشكيل الزمالك بعض التعديلات عن المباراة الأخيرة، ولن يخرج التشكيل عن كل من محمد عواد في حراسة المرمى، وأمامه محمود حمدى الونش، وإلى جانبه محمد عبدالغني، وفى اليمين حازم إمام، واليسار أحمد فتوح، وفى الوسط، طارق حامد، وفرجانى ساسى، وأمامهما، زيزو، بن شرقى، وسيف الدين الجزيري وحميد أحداد.

تنقل مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش حصريا في بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المالك الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز، وسيكون هناك استوديو تحليلي قبل اللقاء بحوالي الساعة على قناة اون تايم سبورت.