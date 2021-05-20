شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن جاهزية سعد سمير لمواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الأهلي جاهزية مدافعه سعد سمير لمواجهة صن داونز بعد غد السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تعافيه من الإصابة.

وتخلص سعد سمير من إجهاد العضلة الضامة بعد البرنامج البدني المصغر الذي خضع له على مدار الأيام الماضية حتى حصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للمشاركة في لقاء صن داونز وفقا لرؤية المدير الفني بيتسو موسيماني.

وحرص موسيماني على عقد جلسة خاصة مع طبيب الفريق أحمد أبوعبلة للإطلاع منه على موقف اللاعبين المصابين ومدى جاهزيتهم وموعد عودتهم بالفترة المقبلة، حيث لم تكتمل جاهزية على معلول وحمدي فتحي بعد حتى الآن.

ويحضر موسيماني المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء غدا الجمعة برفقة أحد لاعبي الفريق، بينما يحضر مدير الكرة سيد عبدالحفيظ الاجتماع الفني للاتفاق على الجوانب التنظيمية برفقة ممثلي صن داونز والاتحاد الإفريقي.

في سياق متصل وعلى هامش تواجد الأهلي بجنوب إفريقيا يلبي محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس البعثة دعوة سفير مصر لمأدبة عشاء إلى جانب الوفد الإعلامي المرافق لبعثة الأحمر.