شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان يكشف تفاصيل جلسة الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل مباراة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن وجود محمود الخطيب رئيسا للبعثة، هو قوة كبيرة، ودعم للجميع، سواء الجهاز الفني أو اللاعبون، مشيرا إلى أن الكابتن الخطيب حرص علي الحديث مع اللاعبين والجهاز الفني؛ لدعمهم، وأكد لهم أن الجيل الحالي قادر على تحقيق الكثير من الإنجازات.. وأن الأهلي لا ينظر إلى الخطوة الثانية ولكن كل تركيزه يكون منصبا على المباراة التي يخوضها.

وقال قمصان إن الجهاز الفني للأهلي بدأ الاستعداد لمواجهة العودة المقبلة أمام صن داونز، عقب انتهاء مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين في القاهرة وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد، وركز الجهاز الفني في حديثه مع اللاعبين على أن الفريق خاض شوطًا في القاهرة ويتبقى شوط ثان في جنوب إفريقيا.

وأضاف: «الأهلي هو بطل إفريقيا الموسم الماضي، وبطل الدوري وبطل كأس مصر وثالث العالم للأندية.. وقميص الأهلي كبير جدا.. نحن نواجه فريقا قويا ومنافسا لديه طموح للفوز وهو أمر طبيعي في كرة القدم».

وأوضح قمصان أن الأفكار متقاربة بين الفريقين لاسيما أن موسيماني المدير الفني للأهلي سبق له العمل مع الجهاز الفني الحالي لفريق صن داونز، وأن كلا المدربين يعرف إلى حد كبير ما يدور في ذهن الآخر، والأهلي أمامه تحدٍ جديد ومسئولية كبيرة.

وأكد المدرب المساعد بالأهلي، أن الفرق الكبرى لا تغير طريقة أو أسلوب لعبها كثيرا في المباريات وأن فريق صن داونز مميز جدا ويضم لاعبين مهاريين، لكن الأهلي متفوق في نتائج المواجهات بغض النظر عن المباراة التي خسرها الفريق والتي لا تكرر مع فريق بحجم الأهلي.

وتمنى قمصان أن يكون اللاعبون في قمة تركيزهم بنسبة 100% خلال مباراة صن داونز، وأن يوفق الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة لحسم التأهل من بريتوريا.

وشدد مدرب الأهلي على أن جميع اللاعبين شاركوا في الفترة الماضية وحصلوا على فرصة، بما فيهم اللاعبون الشباب، هو أمر جيد، والجميع يقدرون المسئولية التي تقع على عاتقهم، وأثبتوا أنهم على قدر ثقة الجهاز الفني، وجميع عشاق النادي.

وقال قمصان: «جمهور النادي الأهلي هو الداعم الأول للفريق.. الفترة الماضية كانت هناك آراء كثيرة وتشكيك من جانب البعض.. لكن جمهور الأهلي لديه الوعي الكامل.. والجهاز الفني يجتهد وكذلك اللاعبون.. ورسالتي للجماهير أن لا تنساق وراء التقليل من نتائج الفريق.. واجهنا صعوبات كبيرة جدا، ورغم ذلك حققنا نتائج جيدة.. نحن بطل إفريقيا وبطل الدوري والكأس وثالث العالم للأندية.. ونقاتل من أجل إسعاد الجماهير، وذلك من خلال الفوز في المباريات والتتويج بالبطولات».

واختتم سامي قمصان تصريحاته مؤكدا أن الأهلي هو الفريق المصري الوحيد الذي يشارك في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا وأمامه فرصة لتحقيق خماسية تاريخيه، لذلك لابد من استمرار الدعم الجماهيري القوي للاعبين خلال هذه المرحلة المهمة.