شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي: تجديد عقود اللاعبين الشباب مرهق أكثر من الكبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالناصر محمد، مدير الكرة بفريق إنبي، إن تجديد عقود 21 لاعبا من أجل الحفاظ على القوام الأساسي. وقال عبدالناصر خلال تصريحات تليفزيونية: «تجديد عقود اللاعبين من أجل الحفاظ على قوام الفريق الأساسي،خاصة أن سياستنا هي التجديد قبل انتهاء العقود بموسم واحد».

وأكمل: «بدأنا العمل منذ شهرين ماضيين وحتى اليوم، ثم أعلنا عن تجديد عقود اللاعبين بالكامل، كما أن الكبار يجددون بدون أزمات وعلى بياض». وتابع: «أما الشباب فتكون المفاوضات معهم صعبة لأن لديهم طموحات يرغبون في تحقيقها خلال عام أو اثنين وهو غير منطقي».

وعن المدر الفني للفريق طولان قال : تجديد عقده يُحسب لمجلس الإدارة كنوع من الاستقرار للفريق، وتقدمنا بتظلم ضد إيقافه بعد مباراة الزمالك، لأنه عقاب قاسي وغير واقعي وأتم:»اتحاد الكرة وافق بشأن التظلم على عقوبة طولان بعدما تواصلنا معه ويتم دراسته.