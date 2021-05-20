شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب بوركينا فاسو يعلن ضم لاعب وسط المصري البورسعيدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن كامو مالو المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو عن قائمة لاعبيه المختارة لخوض المباراتين الوديتين اللتين يخوضهما المنتخب الملقب “بالخيول” أمام نظيريه منتخبي كوت ديفوار والمغرب على الترتيب وذلك ضمن استعدادات المنتخبات الأفريقية لخوض تصفيات كأس العالم المقرر اقامتها بقطر العام المقبل .

حيث من المقرر أن تقام المباراة الأولى في الخامس من يونيو المقبل بالعاصمة الايفوارية أبيدجان ، فيما تقام المباراة الأخرى بالعاصمة المغربية الرباط في الثاني عشر من الشهر ذاته.

وجاء سعيدو سيمبوريه نجم خط وسط المصري ضمن القائمة المختارة من قبل كامو مالو المدير الفني للمنتخب البوركينابي وهي القائمة التي تضم 33 لاعبًا.



كان اللاعب سعيدو سيمبوريه والبالغ من العمر 28 عاماً كان قد انضم لعدد من التجمعات السابقة لمنتخب بلاده وذلك بعد ظهوره مع المصري بمستوى طيب منذ انضمامه للنسور الخضر خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الكروي 2019/2018.