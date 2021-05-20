شكرا لقرائتكم خبر عن ابراهيم نور الدين حكماً لمباراة المصري والاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الثالثة والعشرين من الدوري والتي تجمع بين المصري الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد الاسكندرية.



ويتكون الطاقم التحكيمي من ابراهيم نور الدين حكمًا للساحة ومعه كل من أحمد حسام طه ورجب محمد كمساعدين ، ومحمد طعيمة حكمًا رابعًا ، فيما تم إسناد مهمة حكم الفيديو إلى الحكم طارق مجدي بمعاونة من زميله محمود ابو الرجال.