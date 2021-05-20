شكرا لقرائتكم خبر عن دمياط يجهز الإسماعيلي لمواجهة مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقي الفريق الكروي الاول للنادي الاسماعيلي عصر اليوم «الخميس» ودياً مع فريق منتخب دمياط استعداداً لمواجهة مصر المقاصة في الدوري.

ويستعد الاسماعيلي لمواجهة مصر المقاصة المقررة «الاثنين» على ستاد الاسماعيلية ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرون للدوري.

وسيدفع الجهاز الفني للاسماعيلي بقيادة ايهاب جلال بالعناصر البديلة والتي لم تشارك في مواجهة المقاولون لتجهيزهم تحسباً للإعتماد على اياً منهم في مواجهة المقاصة.

وفرض الجهاز الفني للاسماعيلي حظراً اعلامياً على الفريق بعد الخسارة التي لقيها من المقاولون «الاربعاء» في المباراة التي جرت بينهما على ملعب ستاد الجبل الاخضر ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرون للدوري الممتاز.