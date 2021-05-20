شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يرفض استكمال الموسم مع الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا صوت داخل الشارع الزملكاوي يعلو علي صوت موقف التونسي فرجاني ساسي مع الزمالك وهل سيجدد اللاعب عقده مع القلعة البيضاء او سيرفض تجديد تعاقده.

وأبدت جماهير الزمالك تمسكها الشديد بتجديد عقد فرجاني ساسي من خلال الحملة التي شنوها علي مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك، من اجل مطالبة إدارة نادي الزمالك بتجديد تعاقد اللاعب وعدم تركه يرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وابلغ باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك مسؤولي النادي برغبته في الإبقاء علي اللاعب لكونه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق والذي يعد من العناصر المتميزة التي بمقدورها قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة لتحقيق وحصد البطولات.

وفجر فرجاني ساسي مفاجأة مدوية خلال الساعات القليلة المنقضية بعدما ابلغ مسؤولي الزمالك بعدم رغبته في اكمال الموسم الحالي مع الفريق والرحيل عن الزمالك مطلع شهر يوليو المقبل أي قبل انتهاء مسابقة الدوري بشهرين كاملين.

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية شهر يونيو المقبل ليتم ثلاث مواسم داخل القلعة البيضاء بعدم ارتدي الفانلة البيضاء خلال شهر يوليو من عام 2018.

ورفض فرجاني ساسي كل المحاولات التي بذلها معه مسؤولو الزمالك من اجل الاستمرار وتمديد تعاقده مع الزمالك او علي اقل تقدير الاستمرار مع الفريق لستة اشهر مقبلة والرحيل في شهر يناير المقبل الا ان فرجاني ساسي تمسكه بموقفه الرافض لفكرة تمديد التعاقد لستة اشهر.

واعلن مسؤولو الزمالك في وقت سابق ان فرجاني ساسي يرغب في الحصول علي ثلاثة ملايين يورو عن الموسم الواحد في عقده الجديد وهو المبلغ الذي يراه مسؤولو الزمالك مبالغ فيه الي حد كبير.

وتقدم فرجاني ساسي، بشكوي الي الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب عدم حصوله علي مستحقاته لدي الزمالك منذ فترة طويلة.

ورغم وصول العلاقة بين فرجاني ساسي والزمالك الي طريق شبه مسدود الا ان مسؤولو الزمالك وجماهيره لايزالون متمسكون ببريق الامل في محاولة الإبقاء علي ساسي والتوصل الي اتفاق مادي يرضي الطرفين.