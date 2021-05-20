شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحذر من تكرار سيناريو 2005 في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق أن كثرة تغيير مجالس الإ دارات يهدم استقرار الأوضاع داخل النادي خاصةً في ظل تربع الفريق على قمة جدول الدوري العام واحتياجه للمزيد من الاستقرار للمحافظة على حظوظه في حسم اللقب .

وأضاف صلاح في تصريحات تليفزيونية أخشى على الزمالك من تكرار سيناريو 2005 ، حينما تناوب على إدارة النادي أكثر من مجلس إدارة ، وهو ما أحدث هزة كبيرة داخل صفوف فريق الكرة ، وقدم الزمالك موسماً كارثياً وتواجد في المركز السادس في جدول الدوري العام وخرج من كافة البطولات التي شارك فيها .

واختتم صلاح : أتمنى أن تكون اللجنة الجديدة المعينة لإدارة الزمالك على قدر المسئولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم خلال الفترة المقبلة ما بين تجديد عقود بعض نجوم الفريق التي أوشكت على الانتهاء ، و استقرار الجهاز الفني للفريق ، بالإضافة إلى الإهتمام بالألعاب الأخرى .