شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح: فاروق جعفر خرب نادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق العديد من الإنتقادات إلى فاروق جعفر المستشار الفني للنادي مشيراً إلى أنه لم يضف أي شيء منذ قدومه إلى الفريق وتوليه هذا المنصب .

وأضاف صلاح في تصريحات تليفزيونية فاروق جعفر خرب نادي الزمالك، ولا يعمل لصالح النادي، فقد شغِل أكثر من منصب داخل النادي سواءً في المجلس الأسبق برئاسة مرتضى منصور، أو اللجنة السابقة برئاسة عماد عبدالعزيز .

واختتم صلاح: «أطالب فاروق جعفر بالابتعاد عن نادي الزمالك، ومنح الفرصة للعديد من رموز النادي الذين يستحقون التواجد، مثل على خليل وغيرهم» .