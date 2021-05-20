شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي : حلمي طولان لم يخطئ في حق جمهور الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالناصر محمد المدير الإداري لنادي إنبي أن حلمي طولان المدير الفني للفريق لم يسيء إلى جمهور نادي الزمالك خلال المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من الدوري العام وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف .

وأضاف عبدالناصر في تصريحات تليفزيونية: «جماهير الزمالك التي تواجدت في ملعب المباراة تلفظت بهتافات معادية ضد حلمي طولان وقامت بالتنمر على شخصه بدون سبب» .

واختتم عبدالناصر: «أطالب اللجنة الثلاثية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتحري الدقة قبل توقيع العقوبات، فلا أتفهم سبب قرار إيقاف حلمي طولان بعد المباراة» .