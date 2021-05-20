شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد : منصور الأنسب لرئاسة «الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق بقرار مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب الخاص بتعيين ياسين منصور رئيساً لشركة الكرة بالنادي .

وأضاف شادي محمد الكابتن التاريخي للاهلي في تصريحات تليفزيونية: «ياسين منصور أحد رجال الأعمال المحبين للنادي الأهلي ودائماً ما يدعم الفريق بدون أي غرض، وقرار اختياره رئيساً لشركة الكرة بالنادي قرار صائب للغاية، بالإضافة إلى اختيار مصطفى مراد فهمي وحسام غالي» .

من ناحية أخرى قال شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق أن الزمالك لم يكن منافساً حقيقياً للمارد الأحمر إلا في فترة تواجد مجلس مرتضى منصور .

وأضاف في تصريحات تليفزيونية بالنظر إلى عدد الألقاب التي حققها الأهلي و الزمالك في مختلف البطولات المحلية و القارية فإن الفريق الأبيض ليس منافساً حقيقياً للمارد الأحمر ، ولم يكن نداً حقيقياً إلا في فترة تواجد مرتضى منصور الرئيس الأسبق للنادي ، حيث حقق الفريق العديد من الألقاب في فترة ولايته السابقة .