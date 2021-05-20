شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام : جماهير الأهلي غاضبة من الأداء مع موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق أن سياسة مجالس إدارات النادي لا تعرف مبدأ محاسبة الأجهزة الفنية بمبدأ القطعة .

وقال همام في تصريحات لبرنامج «البريمو» غضب جماهير الأهلي من آداء الفريق تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني خلال المباريات الأخيرة للفريق، إلا أن فكرة رحيل موسيماني في هذا التوقيت غير مطروحة تماماً، فالأهلي لا يتعامل بمبدأ القطعة، خاصةً أن المدرب حقق لقبي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى تحقيق المركز الرابع في كأس العالم للأندية .

واختتم همام: «مباراة الإياب أمام صن داونز السبت المقبل ستكون صعبة للغاية والفوز في القاهرة بهدفين نظيفين، لم يحسم تأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا» .