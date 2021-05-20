شكرا لقرائتكم خبر عن ريفر بليت يفوز بمباراة في كأس "ليبرتادوريس" بدون حارس مرمى والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوينس آيرس - رويترز

تسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف ريفر بليت الأرجنتيني، بالإضافة إلى إصابة لاعبين، في إشراك لاعب الوسط إنزو بيريز كحارس مرمى، وعدم وجود بدلاء، لكن الفريق الأرجنتيني انتصر 2-1 على إندبندينتي الكولومبي في كأس كوبا ليبرتادوريس لكرة القدم.

ومع إصابة 20 لاعباً في ريفر بفيروس كورونا وإصابة لاعبين آخرين، لم يكن لدى الفريق سوى 11 لاعباً لخوض المباراة في بوينس آيرس.

وكان حراس المرمى الأربعة من بين المصابين، ورفض اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونيمبول) طلب ريفر بقيد حارسين إضافيين.

وبدأ المخضرم بيريز المباراة في حراسة المرمى في تشكيلة افتقرت للخبرة، لكنها لم تواجه أي مشاكل أمام إندبندينتي الذي لم يفز بأي مواجهة في البطولة هذا الموسم.

وتقدم ريفر عبر فابريتسيو أنخيليري في الدقيقة الثالثة، وبعد ثلاث دقائق لاحقة عزز جوليان ألفاريز من تقدم صاحب الأرض.

وقلص كيلفن أوسوريو الفارق لإندبندينتي في الدقيقة 73، قبل أن يشرك الفريق الكولومبي لاعبه هولمان ماكورميك البالغ عمره 15 عاماً.

وحافظ ريفر على انتصاره ليتصدر المجموعة الرابعة بتسع نقاط من خمس مباريات.