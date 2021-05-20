شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال صفوف «الأبيض» قبل لقاء الأردن ودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اكتملت صفوف منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم بعد التحاق لاعبي شباب الأهلي والنصر والوحدة بمعسكر«الأبيض» المقام حالياً في دبي ويتخلله مباراة ودية أمام الأردن في 24 مايو/أيار الحالي، ضمن الاستعدادات للتصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان شباب الأهلي والنصر خاضا نهائي كأس رئيس الدولة الأحد الماضي، في حين خاض الوحدة مباراة مؤجلة مع الفجيرة ضمن دوري الخليج العربي.

وتجمع المنتخب في دبي بقيادة المدرب الهولندي بيرت مارفيك منذ السبت الماضي استعداداً للمرحلة المصيرية، حين يستضيف المباريات المتبقية من منافسات المجموعة السابعة في الإمارات اعتباراً من الثالث من يونيو/ حزيران المقبل.

ويلعب الأبيض أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة السابعة أمام ماليزيا في 3 يونيو، ثم تايلند وإندونيسيا وفيتنام في 7 و11 و15 منه على التوالي.ويسعى المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، حالياً إلى استكمال اختيار التشكيلة النهائية قبل انطلاق المنافسة، على أمل خطف بطاقة التأهل للدور الثالث من تصفيات كأس العالم.

ويتأهل للدور الثالث صاحب المركز الأول في المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني.

ويمتلك منتخب الإمارات 6 نقاط، متأخراً بفارق 5 نقاط خلف فيتنام المتصدر، علماً أنه يمتلك مباراة أكثر من باقي فرق المجموعة.

وتضم قائمة منتخب الإمارات 28 لاعباً هم: علي خصيف، فهد الظنحاني، محمد الشامسي، عادل الحوسني، بندر الأحبابي، شاهين عبدالرحمن، وليد عباس، محمود خميس، محمد برغش، خليفة الحمادي، حسن المحرمي، يوسف جابر، محمد العطاس، علي سالمين، عبدالله رمضان، عبدالله النقبي، ماجد حسن، عبدالله حمد، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، كايو كانيدو، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، علي صالح، حارب عبدالله سهيل، محمد جمعة عيد، علي مبخوت وسبيستيان تيجالي.