شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يبدد آمال توتنهام في التأهل الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

تبددت آمال فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في التأهل الأوروبي، الأربعاء، بعدما تلقى ضربة قوية بخسارته في آخر مباراة على أرضه في الدوري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم 2-1 أمام أستون فيلا.

وشهدت المباراة التي حضرها عشرة آلاف متفرج هدفاً لتوتنهام، بعدما منح ستيفن برجفاين الفريق التقدم بعد ثماني دقائق من البداية بتسديدة قوية. لكن التفاؤل السريع تلاشى بعد هدف عكسي من سيرجيو ريجيلون في الدقيقة 20 ليهدي الضيوف التعادل. وسمح خطأ آخر من ريجيلون لأولي واتكينز ليضع أستون فيلا في المقدمة، وبعدها أهدر الضيوف فرصاً عدة.

وهتفت جماهير توتنهام ضد رئيس النادي دانييل ليفي وأطلقت صيحات الاستهجان ضد فريقها في الشوط الأول.

وجاء أداء مهاجم توتنهام هاري كين،، باهتاً رغم أنه أجبر إميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا على التصدي لفرصة في الشوط الثاني، بينما شارك جاريث بيل كبديل في محاولة لإنعاش هجوم توتنهام.

ويملك توتنهام، الذي سيخوض مباراة صعبة في الجولة الأخيرة، أمام ليستر سيتي، 59 نقطة في المركز السادس، متساوياً مع وست هام يونايتد الذي سيتفوق عليه في حال تجنب الخسارة على ملعب وست بروميتش ألبيون.