شكرا لقرائتكم خبر عن النسخة الرابعة من سباق دلما التاريخي تنطلق اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينطلق اليوم الخميس سباق مهرجان دلما التاريخي الرابع للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وذلك بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، بالتعاون مع لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي.

ويعد السباق الأكبر في تاريخ سباقات الشراع البحري، لاسيما أن مسافته تصل إلى 80 ميلاً بحرياً ما يساوي 125 كيلومتراً، ويشارك في المنافسات 102 محمل شراعي من مختلف أنحاء الدولة، ويقام الحدث وفق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا من خلال مجموعة من الاشتراطات المحددة التي تم توزيعها على المشاركين سابقاً.

وخصص النادي 25 مليون درهم جوائز مالية للمشاركين، وهي الجوائز الأعلى على مدار تاريخ هذه الفئة، ويحصل البطل على مليون و300 ألف درهم جائزة مالية وسيارة، فيما يحصل الوصيف على مليون درهم وسيارة، وصاحب المركز الثالث على ثمانمئة ألف درهم وسيارة.

ووجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الدائم والمستمر لمختلف الأحداث التراثية بشكل عام، والرياضات التراثية البحرية بشكل خاص.

وشدد على أن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت يسعى بكل قوة منذ خروجه إلى النور للقيام برسالته الوطنية على أكمل وجه، من خلال نشر التراث البحري وتوسيع قاعدة الممارسين له من شباب وأبناء إمارات الخير.

ووجه الرميثي الشكر إلى جميع الجهات الداعمة، وعلى رأسها مجلس أبوظبي الرياضي الذي يدعم كل أحداث النادي، كما وجه التحية إلى الرعاة والشركاء الذين قدموا نموذجاً وطنياً خالصاً.

وقال اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، إن مهرجان سباق دلما التاريخي يمثل لوحة تراثية تدعونا للتأمل في قيم الماضي والتاريخ والحضارة والتطور والإنجازات التي شهدتها دولة الإمارات على مدار 50 عاماً. وأشار إلى أن المهرجان أصبح علامة مميزة على خارطة المهرجانات التراثية البحرية، وحلقة وصل بين الأجيال، ومناسبة لإحياء التراث وتخليده في الذاكرة، وتعزيز الروح الوطنية في الأجيال الناشئة، فضلاً عن تسليطه الضوء على جزيرة دلما وعدد من الجزر الإماراتية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وإبراز قيمها التاريخية وما تمتاز به من طبيعة خلابة.

ووجه ماجد عتيق المهيري المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، الشكر إلى القيادة الرشيدة على الدعم الدائم والمستمر للرياضات البحرية بشكل عام والتراثي البحري بشكل خاص، ووعد بمواصلة المسيرة المتميزة في نسخة هذا العام حتى مع الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا، مؤكداً أن سباق اليوم هو الأهم والأبرز في تاريخ السباقات البحرية على الإطلاق ومن هذا المنطلق الجميع يسعى لخروجه بالصورة التي تليق به وبمكانته التاريخية.

وقال عبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي إن مهرجان دلما التاريخي يعد واحداً من أهم الأحداث على مستوى رياضة الوطن خاصة التراثية منها، مشيداً بدعم القيادة لتراث الآباء والأجداد والتعاون بين جميع الجهات لإخراج الحدث في أبهى صورة.