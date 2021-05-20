شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يوجه رسالة لجماهير الأهلي قبل مباراة صن داون.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، على توجيه رسالة شكر إلى جماهير النادي الأهلي، على دعمهم المستمر له بعد تألقه مع الفريق، ونشر الحساب الرسمي للأهلي فيديو عبر موقع انستجرام لنجم وسط الفريق، وقال ديانج: سلام عليكم جماهير الأهلي شكرا على دعمكم اليومي.

وشهدت الفترة الأخيرة تألق المالي اليود يانج لاعب وسط الأهلي بشكل كبير وبات من أهم اللاعبين في صفوف الفريق الأحمر، رغم أنه في بعض الأوقات كان يجلس حبيسا لدكة الأهلي، في ظل اعتماد بيتسو موسيماني المدير الفني على الثنائي عمرو السولية وحمدي فتحي، قبل أن يتعرض الأخير للإصابة ويحصل ديانج على فرصة كاملة ويتألق رفقة فريقه بشكل غير طبيعي.

وأكد مصدر بالأهلي أن سر تألق اليو ديانج يعود إلى الجلسة التي عقدها مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي والذي أبلغه بعدم ممانعة إدارة الأهلي في تحقيق حلم احترافه في أحد الدوريات الأوروبية نهاية الموسم الجاري بشرط تقديم كل ما لديه للفريق الأحمر والمشاركة في فوز الأهلي بدوري أبطال والدوري المصري كما حدث في الموسم الماضي، والسوبر الإفريقي يوم 28 مايو الجاري بقطر.

ويحضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غدا الجمعة، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وصن داونز المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد لوكاس موريبي.

ويعقد الاجتماع الفني للمباراة بحضور مندوبي الأهلي وصن داونز وطاقم التحكيم ومسئولي الـ"كاف"؛ للاتفاق على الجوانب التنظيمية قبل وبعد المباراة، وموعد ووصول الفريقين والزي الخاص بكل فريق.