شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات أحمال ورفع أثقال لفراعنة اليد بمعسكر الغردقة إستعدادا لطوكيو .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد التدريب الصباحى اليوم الخميس فى معسكر منتخب مصر لكرة اليد المقام فى أحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة ويستمر لمدة أسبوعين فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2021 تدريبات أحمال شاقة ورفع أثقال تحت قيادة مدرب الأحمال الكرواتى للمنتخب.

ويعقد الإسبانى روبرتو جارسيا المدير الفنى لمنتخب اليد جلسات دورية مع اللاعبين قبل مران الجيم من أجل إعطاؤهم تعليمات ونصائح وخطط المرحلة المقبلة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية فى طوكيو.

ويكتفى الجهاز الفنى لمنتخب كرة اليد، بمران وحيد للاعبين فى معسكر الغردقة ، على أن يخوض اللاعبين معه تدريب فى الجيم، وذلك بعدما توجه منتخب اليد إلى الغردقة ظهر الثلاثاء الماضي بعد التأكد من سلبية المسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين و الجهاز الفنى .

ويقام هذا المعسكر بدون المحترفين ، حيث يضم 21 لاعبا و هم كلا من ، محمد عصام الطيار و محمد على و عبد الرحمن طه و عمر الوكيل بكار وأحمد مؤمن و عبد الرحمن سيسة و يحيى الدرع و حسن قداح و سيف الدرع و مصطفى خليل و عبد الرحمن فيصل و أحمد الأحمر و محسن رمضان و حازم ممدوح و أكرم يسرى و عمر سامى و عمر خالد كاستيلو و إبراهيم المصرى و وسام نوار وأحمد عادل و خالد وليد .

ويتولى أيمن صلاح، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة، ومعه عاصم السعدنى المشرف على المنتخب، ومؤمن صفا عضو اللجنة، الانتهاء من خطة إعداد المنتخب للأولمبياد، مع وضع برنامج المعسكرات الخارجية.

يبدأ منتخب اليد مواجهاته بالأولمبياد فى الثانية عشر والنصف ظهر 24 يوليو القادم بمواجهة البرتغال ، حيث تضم مجموعة الفراعنة أيضا منتخبات كلا من ،الدنمارك و اليابان و السويد و البحرين .