شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: الزمالك لم يخاطبنا بشأن سيف الجزيري وملتزمون بالعقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن عدم تلقي المقاولون العرب أي طلب من نادي الزمالك لتفعيل عقد سيف الجزيري حتى الآن، وقال عادل في تصريحات لـ ”الخليج 365”: الزمالك لم يخاطبنا حتى الآن بخصوص الجزيري، والعقد الذي بيننا ينص على أنها إعارة بنية البيع، حصلنا على قيمة الإعارة وفي حالة تفعيل بند البيع سيدفع الزمالك مبلغ إضافي.

واصل: الجزيري من اللاعبين المميزين ورغم أنه لم يسجل حتى الآن، إلا أنه كان عنصراً مؤثراً في إحراز الأهداف وصناعة الفرص لزملائه، وفي حالة عدم اتمام البيع للزمالك سيعود للمقاولون من جديد طبقاً للعقد.

واستقرت إدارة نادى الزمالك علي استمرار سيف الجزيري المهاجم التونسي في صفوف الفريق وتفعيل بند الشراء في عقد اعارته من المقاولون للزمالك، حيث انضم سيف الجزيري للزمالك في يناير الماضي علي سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 8 مليون جنيه.

ويحق للزمالك شراء عقد سيف الجزيري نهائيا في الصيف المقبل مقابل سداد 12 مليون جنيه للمقاولون العرب، وعلي الرغم من عدم اقتناع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بامكانيات سيف الجزيري وعدم الاستعانة به في المباريات الأخيرة للفريق، الا ان إدارة النادي استقرت علي تفعيل بند الشراء.

وظهر اتجاه داخل نادي الزمالك بشراء سيف الجزيري نهائيا من المقاولون العرب، مع تسويقه في الخليج سواء بالبيع أو الإعارة للاستفادة من تألقه دوليا مع منتخب تونس في توفير سيولة مالية للزمالك.