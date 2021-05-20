شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطط الاتحادادت الرياضية لمواجهة شبح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع عدد من الاتحادات الرياضية المختلفة إجراءات احترازية صارمة على اللاعبين و الأجهزة الفنية والجماهير من أجل مواجهة شبح فيروس كورونا المستجد لحماية اللاعبين و منع تفشى الفيروس ، و أبرزها اتحادات اليد والكرة والهوكى والطائرة .

وضعت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، الحصول على لقاح كورونا كشرط أساسى للتعامل مع الأندية والجماهير خلال الفترة المقبلة، كنوع من الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وطالبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة الأندية ببدء إجراءات حصول اللاعبين على لقاح فيروس كورونا، لتوفير النفقات بدلا من إجراء المسحات قبل مباريات الدورى، وأخطر اتحاد الكرة الأندية أنه يفكر جديا فى عدم قيد اللاعبين فى قوائم الأندية فى الموسم الجديد إلا بعد الحصول على لقاح كورونا، بحيث يقدم كل ناد شهادة لكل لاعب يريد قيده تفيد بحصوله على لقاح كورونا.