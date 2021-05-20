شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطط الاتحادادت الرياضية لمواجهة شبح فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وضع عدد من الاتحادات الرياضية المختلفة إجراءات احترازية صارمة على اللاعبين و الأجهزة الفنية والجماهير من أجل مواجهة شبح فيروس كورونا المستجد لحماية اللاعبين و منع تفشى الفيروس ، و أبرزها اتحادات اليد والكرة والهوكى والطائرة .لقاح كورونا شرط الجبلاية
وضعت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، الحصول على لقاح كورونا كشرط أساسى للتعامل مع الأندية والجماهير خلال الفترة المقبلة، كنوع من الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وطالبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة الأندية ببدء إجراءات حصول اللاعبين على لقاح فيروس كورونا، لتوفير النفقات بدلا من إجراء المسحات قبل مباريات الدورى، وأخطر اتحاد الكرة الأندية أنه يفكر جديا فى عدم قيد اللاعبين فى قوائم الأندية فى الموسم الجديد إلا بعد الحصول على لقاح كورونا، بحيث يقدم كل ناد شهادة لكل لاعب يريد قيده تفيد بحصوله على لقاح كورونا.
أرسل اتحاد كرة اليد تعميما على الأندية التى لم تنتهى مسابقاتها هذا الموسم بعد على صعيد المراحل السنية المختلفة من أجل الالتزام بالإجراءات الصادرة من وزارة الشباب والرياضة لمواجهة فيروس كورونا.
ويضم التعميم اتباع ضرورة عدم المصافحة بالأيدى بين اللاعبين فى المباريات وأداء تحية كل فريق من على نقطة الـ7 أمتار.
كما أنه يسمح بحضور 30 فردا فقط ملازما لكل فريق مع الحفاظ على ضرورة التباعد الاجتماعى مع إلزام الأجهزة الفنية بإرتداء الكمامات إجبارى.
وينطبق هذا التعميم على مراحل 2006 ناشئين وناشئات خاصة أنه لم تكتمل مسابقاتهم حتى الآن، فى ظل الانتهاء من باقى المسابقات.
الهوكى يمنع حضور الجماهير مطلقا
أكد شريف كمال رئيس اتحاد الهوكى على الإلتزام بكل الإجراءات الاحترازية الخاصة بالمنافسات والمعسكرات فى ظل عودة منتخب الشباب إلى المعسكر مرة أخرى عقب انتهاء شهر رمضان استعدادا لبطولة أفريقيا المقرر لها شهر أغسطس المقبل والمؤهلة إلى بطولة العالم، كما أكد على إرسال وزارة الشباب والرياضة تنبيه على الاتحاد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم حضور الجماهير للمنافسات ، مشيرا إلى أن إقامة نهائيات كأس مصر المحدد لها يومى 23 مايو الجارى و 2 يونيو القادم بدون جماهير فى الإسماعيلية .
الطائرة يؤجل اللقاءات فى حالة ثبوت حالات
كشف أيمن غزلان عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة و القائم بأعمال المدير التنفيذى أن الاتحاد عمم على الأندية أن حالات الإشتباه لم تؤجل المباراة، ولكن حالة التأكيد بإصابة واحدة يتم التأجيل .