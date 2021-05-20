شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى فى مهمة الانفراد بصدارة الهدافين أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الزمالك وأشرف بن شرقى صانع ألعاب الفريق الأبيض على وجه التحديد، تحدياً من نوع خاص، مع دقات التاسعة مساءً حيث يلتقى أبناء ميت عقبة مع فريق طلائع الجيش فى لقاء الجولة 23 من عمر مسابقة الدورى العام على استاد القاهرة الدولي، حيث يرفع الفريق الأبيض "لا بديل عن الفوز" للابتعاد بصدارة الدورى.

ويتقاسم أشرف بن شرقى صدارة هدافى الدورى العام، مع أحمد ياسر ريان مهاجم سيراميكا، برصيد 11 هدفا لكل منهما، ويأمل المغربى فى مواصلة التهديف أمام الطلائع لفض الاشتباك على صدارة الهدافين والتقدم إلى قمة جدول هدافي الإيجيبشن ليج.

وشارك أشرف بن شرقى فى 27 مباراة خلال الموسم الجارى مع الزمالك فى مختلف البطولات، سجل خلالها 11 هدفاً وصنع 5 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

ويعتبر المغربى من أهم الأوراق الهجومية داخل القلعة البيضاء، فمنذ انضمامه إلى الزمالك قادماً من الوداد البيضاوى المغربى فى موسم 2018 / 2019، شارك بن شرقي في 66 مباراة مع الزمالك وسجل خلالهم 25 هدفاً وصنع 15 هدفاً أخر لزملائه، ليضع بصمته على 40 هدفاً للفريق الأبيض.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد عواد فى حراسة المرمى، فى خط الدفاع: محمد عبد الشافى - محمود الونش – محمد عبد السلام - حازم إمام، فى خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسى - أحمد سيد زيزو - إسلام جابر - أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويسعى الزمالك فى هذه المباراة إلى مواصلة صدارة جدول ترتيب الدورى، المتربع على عرشه برصيد 48 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، حقق الفوز فى 14 وخسر مواجهتين، وتعادل فى 6، وسجل لاعبوه 39 هدفا كأقوى خط هجوم، فيما استقبل 15 هدفا، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حقق الفوز فى 7، وتعادل فى 6، وخسر 9، وسجل لاعبوه 30 هدفًا، وسكنت شباكه 24 هدفا.