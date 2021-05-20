شكرا لقرائتكم خبر عن 20 معلومة عن مواجهة الزمالك وطلائع الجيش قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش فى التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون للدوري الممتاز، في مهمة يسعى خلالها الفارس الأبيض للإبتعاد بصدارة جدول الدورى، فيما يبحث الطلائع عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط والاستمرار في الزحف والابتعاد عن مؤخرة الجدول، في مواجهة ترفع شعار "مش هتقدر تغمض عينيك"، فى ظل الإثارة والمتعة المعروفة عن لقاءات الفريقين، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

1_تأسس الزمالك سنة 1911 ونجح في التتويج ببطولة الدوري 12 مرة سابقة.

2_تأسس نادى طلائع الجيش عام 1997 تحت مسمى نادى الجيش تم تغير اسمه لطلائع الجيش عام 2004 وأفضل إنجازاته فى كأس مصر بلوغ المباراة النهائية لكأس مصر الموسم الماضى وخسر اللقب أمام الاهلى بركلات الترجيح.

3_ كان التكافؤ سيد الموقف خلال لقائي الطرفين في مسابقة الدوري الموسم الماضى حيث تفوق الطلائع (3 – 2) فى الجولة الثامنة في 16 ديسمبر 2019 ورد الزمالك وحسم لقاء الجولة 25 بهدف يوسف إبراهيم "أوباما" في 6 سبتمبر الماضي.

4_ فيما انتهت مواجهة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز الزمالك بثلاثية دون رد سجلها امام عاشور هدفين واوباما هدفاً فى اللقاء الذى أقيم فى 9 يناير 2021 بالجولة السادسة للمسابقة على ستاد السويس.

5_ آخر مواجهة جمعت الفريقين بكأس مصر كانت في الأول من ديسمبر الماضى بالدور قبل النهائي لكأس مصر ونجح الطلائع في إقصاء الزمالك بنتيجة 3-1 ، أحرز ثلاثية الطلائع أحمد سمير هدفين، فى الدقيقتين 36 و95 وعمرو مرعي فى الدقيقة 113، بينما أحرز شيكابالا هدف الزمالك الوحيد فى الدقيقة 45+2.

6_31 مباراة جمعت الفريقين في بطولة الدوري طوال 17 سنة منذ صعود الطلائع للممتاز موسم 2004 – 2005.

7_ الأرقام تعطي تفوقت واضحت للزمالك بـ 17 فوزاً و60 هدفاً مقابل 7 حالات فوز و33 هدفاً للطلائع وحسم التعادل 7 مباريات أيضاً أخرها (2 – 2) بالجولة 23 الموسم الماضي.

8_في المواجهة الأولى بين الطرفين التي شهدتها الجولة الرابعة موسم 2004 – 2005 تفوق الزمالك (3 – 1) وسجل له عبد الحليم علي هدافه التاريخي في الدوري الثلاثية رداً على هدف التقدم الذي سجله حسن موسى.

9_ أكبر نتيجة بين الفريقين كانت فوز الزمالك 6-1 على الجيش في مطلع موسم 2014-2015

10_يعد عبدالحليم على مهاجم الزمالك السابق هداف مواجهات الفريقين بـ5 أهداف، يليه محمود علاء بـ4 أهداف، ثم باسم مرسى 3 أهداف، ومؤمن زكريا 3 أهداف، وحسن موسي هداف طلائع الجيش برصيد 3 أهداف.

11_خرج الزمالك بشباك نظيفة في 10 مباريات خلال مواجهاته ضد طلائع الجيش، بينما حقق الطلائع ذلك في 5 مباريات فقط.

12_ فيما يعد عمر جابر نجم الأبيض السابق وبيراميدز الحالى، هو الأكثر مشاركة في مباريات الزمالك والطلائع متساويا مع بابا أركو لاعب الجيش برصيد 12 مباراة.

13_ أول فوز لفريق طلائع الجيش على الزمالك كان فى موسم 2006-2007، فى مباراة الدور الأول للدورى المصرى الممتاز بنتيجة 2-0، أحرزهما حسام عبد العال وحسن موسى.

14_ مباراة الزمالك وطلائع الجيش خلال المواجهات السابقة شهدت احتساب العديد من ركلات الجزاء التى وصلت إلى 14 ركلة، والتى شهدت أيضا تكافؤ بين الفريقين حيث حصد كل منهما 7 ركلات جزاء .

15_يدخل الزمالك مباراة الليلة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى، برصيد 48 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، حقق الفوز في 14 وخسر مواجهتين، وتعادل في 6، وسجل لاعبوه 39 هدف كأقوى خط هجوم، فيما استقبل 15 هدف.

16_يحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 6، وخسر 9، وسجل لاعبوه 30 هدفًا، وسكنت شباكه 24 هدف.

17_ مباراة الزمالك وطلائع الجيش دائما ما تشهد غزارة تهديفية وصلت لـ 93 هدفا، سجل لاعبو الزمالك 60 هدفًا فى مواجهات الفريقين بالدوري، بينما نجح لاعبو طلائع الجيش فى زيارة شباك الفريق الأبيض 33 مرة.

18_اختارت لجنة الحكام طاقم حكام لمباراة الزمالك والطلائع مكون من :"محمود عاشور"حكم ساحة"-شريف عبد الله"مساعد أول"- محمد محمود لطفي"مساعد ثان"- محمد الشرقاوي"حكم رابع"-محمود بسيوني"حكم فيديو"-مبروك نبيل "مساعد حكم فيديو"، وتولى محمود عاشور إدارة لقاء وحيد للزمالك هذا الموسم وكان أمام سموحة الذي فاز فيه الزمالك بهدفين دون رد.

19_ ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد عواد في حراسة المرمى، في خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود الونش – محمد عبد السلام - حازم إمام، في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

20_ المغربى أشرف بن شرقى يتصدر هدافى الزمالك والدوري هذا الموسم برصيد 11 هدف فيما يتصدر أحمد سمير قائمة هدافى الطلائع هذا الموسم برصيد 10 أهداف.