شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. قرود وسحالى فى معسكر الفراعنة تثير الرعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وكشف حمادة طلبة لاعب الزمالك السابق ومنتخب مصر عن تعرضه لأحد المقالب التى أثارت حالة من الكوميديا والرعب فى نفس الوقت داخل أحد معسكرات الفراعنة.

وقال طلبة، فى تصريحات خاصة، فى أحد المعسكرات الأفريقية للمنتخب الوطنى، تسبب محمد عبد الشافى فى حالة من الرعب للاعبين، حيث قام بالاستحواذ على مفتاح غرفة إبراهيم صلاح ليقوم بوضع الموز والتفاح على سرير زميله ويدخل مجموعة من القرود إلى الغرفة، ليتفاجأ إبراهيم صلاح بالمنظر فور دخول غرفته وسط حالة من الهلع والضحك بين اللاعبين.

وواصل: فى بعض الأحيان كان يضع لنا السحالى الصغيرة على السرير وكان هذا الأمر يثير حالة من الهلع أيضاً بين اللاعبين.

محمد عبد الشافى، عاد إلى الزمالك في الموسم الماضى بعد إنهاء مشواره الاحترافي في صفوف أهلي جدة السعودي ليلتحق ببيته السابق نادي الزمالك.

وبات شيفو أمل الزملكاوية في استعادة قوة وهيبة مركز الظهير الأيسر بعد فترة من التذبذب في هذا المركز لتذبذب مستوى اللاعبين الذين تولوا مسئوليته في المباريات السابقة، ولا يتوقف دور عبد الشافي على كونه لاعباً مميزاً في هذا المركز وحسب، بل يمتد أيضاً إلى دوره القيادي في توجيه زملائه باعتباره أحد كباتن الفريق الأبيض.

عبد الشافي خلال مسيرته الكروية لعب لـ 4 أندية حيث لعب مع غزل المحلة 43 مباراة، ثم انتقل إلى الزمالك ليشارك في 150 مباراة مع القلعة البيضاء، قبل أن يحترف في أهلي جدة ليشارك مع الفريق السعودي في 113 مباراة، بالإضافة لـ 10 مباريات أخرى في الفت ح السعودي.

ومنذ عودته إلى الزمالك، شارك شيفو في 28 مباراة مع الفريق الأبيض صنع هدفين ولم يسجل، وغيبته الإصابة التي تعرض لها في الكتف خلال مشاركته في قمة الدوري بالموسم الماضي، لمباريات كثيرة وهامة قبل أن يعود إلى التألق من جديد مع فرسان ميت عقبة.