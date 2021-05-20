شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير فرج مدفعجى كبار الكرة المصرية يحتفل بعيد ميلاده الـ35 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أحمد سمير فرج، نجم الأهلى والزمالك والإسماعيلى السابق، اليوم الخميس، بعيد ميلاده الـ35، حيث ولد اللاعب فى 20 مايو 1986، بالقناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وبدأ صاحب القدم اليسرى الذهبية مشواره الكروى من الأهلى، لكن لم يبتسم له الحظ كثيراً فى القلعة الحمراء ولم يحصل على فرصته رغم إمكانياته الفنية التى لم يختلف عليها اثنان، رحل فى هدوء من الأهلى شأنه شأن مئات المواهب التى لم تحصل على فرصتها فى النادى العريق وتنّقل أحمد سمير بين عدة أندية ولعب للزمالك والإسماعيلى، كما لعب لجميع منتخبات مصر بمختلف أعمارها، وحصد لقب أفضل لاعب فى دورة حوض النيل عام 2011.

لم يصنع سمير فرج لنفسه شعبية فى القطبين لكن صنع جماهيرية طاغية فى الدراويش لدرجة جعلت الجمهور الإسماعيلاوى يكتب اسمه "على الجدران"، أحمد سمير فرج من أكاديمية الأهلى وبدأ تألقه بقميص الإسماعيلى واستمر مع الدراويش فى الفترة ما بين 2007 وحتى 2012، وبعد فترة قصيرة مع نادى ليرس البلجيكي، انضم أحمد سمير فرج إلى الزمالك قبل أن يعود إلى الإسماعيلى مجددا.

الظهور الأخير لأحمد سمير فرج في الدوري المصري كان بقميص الداخلية، قبل أن يعلن الاعتزال فى يوليو 2018 عبر حسابه على فيس بوك قائلا "شكرا كرة القدم خلتيني ألعب في أكبر 3 أندية في مصر، وجميع مراحل المنتخبات الوطنية، واحتراف في ليرس البلجيكي وسو شو الفرنسي".

وأضاف "قضيت 32 عاما من الحب والمتعة وارتباطي بجمهور كبير وعظيم من محبين ومنافسين أشكركم علي تغيير حياتي للأفضل دائما وأرجو أن أكون شرفت أسرتي وأهلي وأن كنت خير سفير لبلدي القناطر الخيرية".

وتابع "وأتمني من الجميع أن يكون أستمتع مني بأفضل لحظات وحياتي وآسف لو قصرت في فترة بدون قصد وبطلب من الجميع الدعاء لي في الخطوة القادمة".