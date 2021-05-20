شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لحظة إجراء بعثة الأهلي مسحة كورونا فى جنوب أفريقيا استعدادا لصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت بعثة الأهلي في جنوب إفريقيا المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا استعدادا لمباراة صن داونز السبت المقبل في إاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث خضع اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي للمسحة الطبية بمقر إقامة البعثة الحمراء في مدينة بريتوريا اليوم.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على موقع فيس بوك فيديو أثناء خضوع بعثة الأهلي لمسحة كورونا في فندق الإقامة بجنوب إفريقيا.

وأكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية سعد سمير لاعب الفريق للتواجد في مباراة صن داونز المقرر إقامتها عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي في بريتوريا، ضمن إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخضع سعد سمير لبرنامج تأهيلي مصغر؛ للتخلص من حالة الإجهاد العضلي الذي تعرض له، واطمأن الجهاز الطبي على جاهزيته للتواجد مع الفريق بعد الفحوصات الطبية التي خضع لها مؤخرا.

وكان بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قد حرص على عقد جلسة مع الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للاطلاع على الموقف النهائي لبعض اللاعبين المصابين قبل مواجهة بطل جنوب إفريقيا.

وسبق أن أكد موسيماني أن الأهلي مازال يعاني من الإصابات وأن صفوفه غير مكتملة بنسبة 100%.

وركز المدير الفني للأهلي في حديثه مع اللاعبين، على أن الفريق لعب شوطا في القاهرة، وأمامه الشوط الثاني وهو الأهم، امام صن داونز خلال مباراة العودة المقرر اقامتها عصر السبت المقبل، على استاد لوكاس موريبي في بريتوريا، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ولابد من تحقيق نتيجة إيجابية لحسم التأهل للدور نصف النهائي في البطولة.