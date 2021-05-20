شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يتحدث عن مباراة الأهلى وصن داونز فى مؤتمر صحفى غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتحدث بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى مؤتمر صحفى غدًا الجمعة، عن مباراة الفريق أمام صن داونز المقرر لها عصر السبت المقبل فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويحضر موسيمانى وأحد لاعبى الفريق المؤتمر الصحفى الذى يعقد فى استاد لوكاس موريبى للحديث أمام الإعلام عن مباراة العودة أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا، ورؤيته للمباراة وكل التفاصيل المتعلقة بالجوانب الفنية للقاء.

ويلتقى الأهلى مع صن داونز فى الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبى، فى مدينة بريتوريا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على صن داونز في جولة الذهاب بالقاهرة بهدفين دون رد، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة لحسم تأهله إلى الدور نصف النهائى فى بطولة دورى الأبطال، وقطع خطوة جديدة في المشوار الأفريقى للحفاظ على اللقب، والوصول إلى النجمة العاشرة.