شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يمثل الأهلى فى الاجتماع الفنى لمباراة العودة أمام صن داونز غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غدا الجمعة، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي وصن داونز المقرر لها الثالثة عصر السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد لوكاس موريبي. ويعقد الاجتماع الفني للمباراة بحضور مندوبي الأهلي وصن داونز وطاقم التحكيم ومسئولي الـ"كاف"؛ للاتفاق على الجوانب التنظيمية قبل وبعد المباراة، وموعد ووصول الفريقين والزي الخاص بكل فريق.